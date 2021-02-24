Европа страдает от гендерного неравенства оплаты труда

Если вы женщина и работаете в Европе – то зарабатываете на 15% меньше мужчины – чаще всего на той же должности.

И пандемия показала, насколько укоренилось это гендерное неравенство - женщины берут на себя большую часть дополнительной неоплачиваемой работы по уходу за детьми, - и мы больше всего рискуем потерять свою работу.

Но для начала коротко о том, в чем именно женщины проигрывают.

Гендерное неравенство при оплате труда в Европе: краткий курс

В среднем, на каждый евро, который зарабатывает мужчина, - на женскую долю приходится 86 центов.

Как так получается?

Женщины все еще берут на себя большую часть ухода за детьми, а значит – они часто сокращают рабочее время.

Треть женского населения в Евросоюзе заняты частично, по сравнению с 8% мужчин. Что затрудняет их продвижение по карьерной лестнице. Кроме того, больше женщин работает в низкооплачиваемых секторах, таких как уход и образование.

В топ-менеджменте женщины зарабатывают почти на четверть (23%) меньше мужчин. При этом в Европе – только 10% руководителей крупных компаний – женщины.

Все это способствует еще большему увеличению пенсионного разрыва в 30%.

Декларация о социальных правах жителей ЕС указывает на необходимость гендерного равенства. Чтобы помочь устранить гендерный разрыв в оплате труда, Еврокомиссия вводит прозрачность доходов – теперь компании будут юридически обязаны публиковать данные о том, сколько они платят своим работникам.

Декларация о социальных правах жителей ЕС также призывает к балансу между карьерой и семейной жизнью, со справедливым распределением отпуска по уходу за детьми и более гибкого рабочего графика. Этот пункт был включен в законодательство ЕС, и государства-члены будут обязаны исполнить его на национальном уровне к 2022 году.

Как сочетать карьеру и семью?

Зачастую оставаться на рабочем месте женщинам помогает умение сочетать работу и семейную жизнь. Фанни Горе отправилась в Германию, чтобы посмотреть, как с этим справляются некоторые женщины.

Несмотря на то, что на протяжении последних 15 лет Германию возглавляет женщина, по уровню гендерного равенства в сфере труда эта страна уступает своим европейским соседям - с аналогичным уровнем занятости женщин. Каково же положение женщин на немецком рынке труда? В Берлине две женщины делятся с нами своим опытом. Надин Эпплен - юрист и представляет интересы женщин, жалующихся на условия работы в гостиничном и ресторанном бизнесе.

Проблема в том, что даже если трудовой договор заключен на 40-часовую рабочую неделю, работодатель может распределять эти часы, как захочет. И, конечно же, женщины, у которых есть дети, не всегда могут подстроиться. И за не проявленную гибкость их могут уволить или понизить в должности Надин Эпплен юрист

Пандемия усугубляет проблемы, связанные с разделением семейных обязанностей. Надин и большинство ее клиентов, как и почти 50% немецких женщин работают неполный рабочий день, чтобы заботиться о своих семьях, что намного больше, чем в среднем по Европе.

У меня двое детей, и я должна заботиться о них, потому что родственников в Берлине у нас нет. Я бы хотела работать полноценно, но это невозможно. Часы работы детского сада и школы не всегда совпадают с моим графиком Надин Эпплен юрист

Для улучшения занятости женщин на рынке труда Германии, как и другим европейским странам, до 2022 года предстоит выполнить европейскую директиву о балансе между работой и личной жизнью, которая предусматривает возможность брать отпуск по уходу за детьми и более гибкий рабочий график.

По мнению экономиста Катарины Вролич, необходимо улучшить систему начисления совокупного подоходного налога, а также уравнять карьерные возможности для обоих родителей.

В Германии существует новая преобладающая норма, она перешла от модели семьи с одним кормильцем к модели с полутора кормильцами. Германии еще предстоит приложить немало усилий для улучшения доступа и качества услуг по уходу за детьми, а также в плане продолжительности рабочего дня Катарина Вролич экономист

Несмотря на это, в одном Германия добилась хороших результатов в плане обеспечения равенства. Доля женщин среди членов советов директоров публичных компаний составляет 36%. Для того чтобы приблизиться к паритету в этом вопросе, в стране начинают вводиться квоты. Мы отправляемся в пригород Берлина, где спросим Хильтруду Вернер, единственную женщину в совете директоров Volkswagen, ее мнение на этот счет. Достичь таких высот было для нее непросто.

Даже те, кто против квот, признают, что этот процесс продвигается. Лично я - за, это поможет не упускать из виду людей с высокой квалификацией только из-за предвзятости. Все очень индивидуально, но без жертв не обойдется. Мне пришлось пойти на компромисс, поэтому нужно знать, чего ты хочешь Хильтруда Вернер член совета директоров Volkswagen

Но есть надежда, что в будущем женщинам не придется идти на жертвы, чтобы пробиться на самый верх.

Как в странах ЕС борются с проблемой?

При нынешних темпах изменений - в Германии разрыв в оплате труда будет ликвидирован только в следующем столетии, а во Франции на это может уйти более 1000 лет. Но некоторые страны нацелены прийти к равной оплате труда уже в этом десятилетии - и здесь один из лидеров - Бельгия.

В Брюсселе мы встречаемся с Эстер Линч – замглавы Европейской конфедерации профсоюзов.

Эстер Линч, замглавы Европейской конфедерации профсоюзов:

— Нам нужны улучшенные законы о равноценной работе. Приведу пример: буквально на прошлой неделе я разговаривала с профсоюзом, и мне сказали, что начальнику отдела закупок платят на 30 % больше, чем начальнику отдела кадров. И если вы посмотрите на суть этой работы, на количество требуемых навыков, на длительность обучения, на уровень ответственности, то разницы нет. И, конечно, руководителем отдела кадров была женщина, а руководителем отдела закупок - мужчина. И мы говорим о преимущественно женском и мужском секторах.

Наоми Ллойд, Euronews:

Каким образом поможет в этом директива о прозрачности оплаты труда?

Эстер Линч, замглавы Европейской конфедерации профсоюзов:

— Слишком большая часть разрыва в оплате труда связана с работой, выполняемой женщинами, и тем, что эта работа сама по себе рассматривается как оправдание более низкой зарплаты. Поэтому одним из ключевых факторов, который мы хотим видеть в этой директиве, это положение, которое рассекретит оплату труда. И это действительно важно, потому что зачастую женщины работают рядом с коллегами десятилетиями и думают, что получают одинаковую зарплату. А потом выясняется, при выходе на пенсию или после подобного репортажа, что человек, который, как вы думали, выполнял ту же самую работу за ту же самую зарплату, на самом деле получал намного больше.

Другая важная вещь - это то, что директива должна запретить положение о неразглашении тайны дохода в трудовом договоре.

Наоми Ллойд, Euronews:

Сейчас Бельгия - одна из лидирующих стран Европы в решении проблемы разрыва в оплате труда. Почему Бельгия так хорошо с этим справляется?

Эстер Линч, замглавы Европейской конфедерации профсоюзов:

— То, что отличает Бельгию от других стран, это количество работников, которые состоят в профсоюзе. А значит люди уверены, что когда они поднимают вопросы, жалуются, - над ними не будут смеяться, угнетать их и игнорировать, делая из них возмутителей спокойствия. И я думаю, что это одна из вещей, которую эта директива должна обеспечить. Обладание информацией не предполагает правильное ее использование. Именно поэтому нужны сильные гарантии.