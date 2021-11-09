Гендерный день на COP26

Ее силуэт можно было увидеть на протяжении четырех месяцев в разных городах по всей Европе.

Во вторник Амаль, гигантская марионетка маленькой сирийской беженки, прибыла в Глазго на саммит COP26, где открыла мероприятие, посвященное Гендерному дню, вместе с экоактивисткой Брианной Фруэн.

Мы должны помнить о гендерно-дифференцированном воздействии климатического кризиса. Помните тот факт, что именно наши женщины и девочки испытывают на себе основную тяжесть этой климатической чрезвычайной ситуации, которая еще больше усиливает уже существующее социальное неравенство Брианна Фруэн экоактивистка

Говоря о последнем отчете фонда Малала, Алок Шарма, президент COP26 добавил:

"Как минимум 4 млн девочек не получат полного образования из-за кризисов, связанных с климатом. И это только в этом году! Поэтому равенство не может пасть жертвой климата. А это значит, что нам нужны дела, а не слова. Нам нужны действия по гендерным вопросам, охватывающие всю нашу работу по сокращению выбросов, защите населения и повышению устойчивости".

Для климатического саммита наступило время воплощать в жизнь обещания политических лидеров. Делегация Конгресса США была замечена в коридорах COP26, как бы подчеркивая своим присутствием — Соединенные Штаты "вернулись".

За кулисами ведутся разговоры о финансировании борьбы с глобальным потеплением:

Богатейшие страны, самые состоятельные страны и, более того, население этих стран внесли гораздо больший вклад в климатический кризис, чем кто-либо другой. Они должны выполнить свое обязательство, цена которого 100 миллиардов, и на данный момент оно не выполнено Аньес Калламар генсекретарь Amnesty International

Речь о ежегодной сумме (100 млрд долларов), оговоренной в Парижском соглашении, которую развитые страны обещали выплачивать на предотвращение изменения климата и адаптацию к нему.