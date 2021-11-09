Гендерный день на COP26

Гендерный день на COP26Комментарии
Ее силуэт можно было увидеть на протяжении четырех месяцев в разных городах по всей Европе.
Во вторник Амаль, гигантская марионетка маленькой сирийской беженки, прибыла в Глазго на саммит COP26, где открыла мероприятие, посвященное Гендерному дню, вместе с экоактивисткой Брианной Фруэн.
Говоря о последнем отчете фонда Малала, Алок Шарма, президент COP26 добавил:
"Как минимум 4 млн девочек не получат полного образования из-за кризисов, связанных с климатом. И это только в этом году! Поэтому равенство не может пасть жертвой климата. А это значит, что нам нужны дела, а не слова. Нам нужны действия по гендерным вопросам, охватывающие всю нашу работу по сокращению выбросов, защите населения и повышению устойчивости".
Для климатического саммита наступило время воплощать в жизнь обещания политических лидеров. Делегация Конгресса США была замечена в коридорах COP26, как бы подчеркивая своим присутствием — Соединенные Штаты "вернулись".
За кулисами ведутся разговоры о финансировании борьбы с глобальным потеплением:
Речь о ежегодной сумме (100 млрд долларов), оговоренной в Парижском соглашении, которую развитые страны обещали выплачивать на предотвращение изменения климата и адаптацию к нему.