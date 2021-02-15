Из туристов — в послы на Олимпийских играх

Из робинзонов - в дипломаты. Туристы из Японии, застрявшие в Кабо-Верде из-за пандемии, станут послами этой страны на Олимпиаде в Токио.

В свой медовый месяц Рикия и Аюми Катаока отправились в кругосветное путешествие. Эпидемия коронавируса настигла их в Кабо-Верде. Авиарейсы отменили. Пара никак не могла вернуться домой.

Когда кончились деньги, туристы начали создавать контент для ресторанов и отелей в обмен на еду и проживание.

Рикия и Аюми Катаока, японские туристы:

"Люди здесь такие добрые, такие дружелюбные, гостеприимные. Для нас это значит очень многое. Это потрясающая история. Мы должны были остаться всего на три недели, а вышло на год. Мы почти что жители Островов Зелёного мыса. Мы могли уехать в Японию, но не сделали этого, потому что полюбили Кабо-Верде".

И фото, видео и заметки об этой западно-африканской стране стали настолко популярными, что авторами заинтересовались местные СМИ. А позже с четой Катаока связались спортивные чиновники, предложив японским туристам стать послами Кабо-Верде на Играх, которые намечены на июль.