Париж принял эстафету

Французская олимпийская делегация в компании мэра Парижа Анн Идальго вернулась домой из Токио, где завершились Летние Олимпийские Игры. Спортсмены привезли с собой Олимпийский флаг так как следующая летняя Олимпиада пройдет в 2024 году в столице Франции. Накануне в ходе церемонии закрытия игр глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах передал олимпийский флаг Анн Идальго.

Мэр Парижа Анн Идальго: "Это будет первое крупное летнее мероприятие после коронавируса, поэтому это чрезвычайно важно для нашей страны. Нам очень повезло, что у нас будет такая возможность в 2024 году, потому что это поможет нам восстановиться после этих чрезвычайно трудных лет".

Париж станет вторым после Лондона городом, который трижды примет летние Олимпийские игры. Впервые это было в 1900 году, затем в 1924-м и вот теперь - 100 лет спустя. А вообще для Франции это будет уже шестая Олимпиада - страна трижды организовывала зимние Игры: Шамони-1924, Гренобль-1968 и Альбервиль-1992.