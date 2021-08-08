В последний день Олимпиады в Токио кенийский бегун Элиуд Кипчоге завоевал золотую медаль в марафоне и стал третьим в истории двукратным олимпийским чемпионом в этой дисциплине. Победитель преодолел дистанцию в 42,195 м за 2 часа 8 минут и 38 секунд. Второе место занял представитель Нидерландов Абди Нагиай, третьим финишировал бельгиец Башир Абди

Британец Джейсон Кенни завоевал золотую медаль Олимпийских игр в велоспорте на треке в дисциплине "кейрин". Серебряным призером стал Азизулхасни Аванг из Малайзии, бронза у нидерландца Харри Лаврейсена.

Женская команда Франции обыграла сборную России в финальном матче олимпийского турнира со счетом 30- 2 . Для француженок это первое олимпийское золото в истории.

Женская сборная США по баскетболу одержала победу над командой Японии со счетом 90:75 в финале турнира. Американские баскетболистки в седьмой раз подряд завоевали золото Олимпиады

Последнее золото Олимпийских игр в Токио — у ватерполистов сборной Сербии, они обыграли команду Греции со счетом 13:10. Бронзовые награды завоевали венгры, которые в матче за третье место обыграли испанцев.

Всего на играх было разыграно 339 комплектов наград. Сборная США победила в медальном зачете Олимпиады в Токио. Сборная России — на пятом месте.