Какое будущее ждет горнолыжные курорты

_В нашем ежемесячном обзоре об изменениях климата - последние данные программы "Коперник", а также отчет о сложных выборах, которые предстоит сделать горнолыжным станциям при повышении средней температуры. _

Что на самом деле происходит с нашей планетой. Быть или не быть горным лыжам? Как зимние курорты используют климатические данные для планирования будущего?

Седрик Фермон, гендиректор компании Горнолыжные станции Дрома, Франция: "Снег - это бонус, а наши горнолыжные станции должны работать даже тогда, когда снега нет. В этом идея".

Джереми Уилкс, Euronews:"Давайте проверим последние данные обсерватории климатических изменений "Коперник".

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В глобальном масштабе это был шестой самый теплый январь за всю историю наблюдений, когда температура была более чем на 0,2 градуса выше среднего показателя за последние тридцать лет - это обновленный сравнительный период.

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Базисный период для климатических данных программы "Коперник" недавно был изменен с периода 1981-2010 годов на 1991-2020, чтобы привести его в соответствие с рекомендациями Всемирной метеорологической организации и гарантировать, что он объективно отражает текущую климатическую ситуацию. Вместе с тем "Коперник" продолжит сообщать о долгосрочных тенденциях изменения климата за последнее столетие, и, конечно же, неизменными остаются исторические максимумы и минимумы.

Если мы посмотрим на карту температурных аномалий, то увидим, что в одних местах было намного холоднее, а в других - теплее. В Норвегии, Швеции и России январь был самым холодным с 2010 года. В деревне Лейрфлатен в Норвегии температура в прошлом месяце была на 10 градусов ниже средней. А в Афинах первые десять дней этого года были самыми теплыми за последние 160 лет.

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Что касается аномальных осадков, то мы видим, что в Италии и на побережье Адриатического моря их было намного больше, чем в среднем ранее. А в Испании значительно больше снега и дождя выпало в центральной и восточной частях страны.

Нынешняя зима была исключительной для горнолыжных станций по всей Европе. Здесь выпало больше снега, чем обычно, и почти не было туристов из-за коронавирусных ограничений. Однако, если заглянуть в будущее, самая большая проблема зимних курортов - это изменение климата. Так что сейчас они работают с учеными, чтобы найти самые разумные пути движения вперед. Мы отправились в Альпы.

Мы находимся на высоте 1300 метров в горах департамента Дром во Франции. Здесь мы встретились с ученым-климатологом, который вместе с менеджерами лыжных станций пытается найти оптимальные способы подготовки склонов в условиях потепления планеты.

Очевидный вопрос: зачем беспокоиться о недостатке снега, когда сегодня мы в нем утопаем?

Карло Карманьола, проект ClimSnow:"Мы говорим об изменении климата и недостатке снега, но сейчас его много. Не следует путать тенденции с изменчивостью. Может быть тенденция к повышению температуры, но при этом изменчивость в течение сезона и даже более - между сезонами, со взлетами и падениями".

Горнолыжные станции уже пытаются дать ответить на изменения климата, диверсифицируя свою деятельность, особенно на низкогорье, как здесь, где в прошлом году было всего несколько снежных дней. Операционный менеджер Марк Обуссье рассказывает о переходе:

Марк Обуссье, операционный менеджер, Горнолыжные станции Дрома, Франция: "Мы знаем, что участкам на высоте в 1000 метров пришел конец. Нужно взглянуть на вещи под другим углом. Честно говоря, мы не можем сражаться на всех фронтах. Уплотнение снега, его перевозка - этим, конечно, можно заниматься. Но это еще и летний центр. Здесь есть асфальтированные трассы, где можно кататься на лыжероллерах. Есть чем компенсировать".

Решить, во что инвестировать - вопрос сложный. Специальное приложение ClimSnow уже работает с более чем 70 горнолыжными станциями во Франции, предлагая им подробные прогнозы по климату на следующие 30 лет.

Карло Карманьола, проект ClimSnow: "Каждый горный хребет в Пиренеях и Альпах рассматривается отдельно. И в пределах каждого хребта мы можем учитывать точную ориентацию и высоту склона с восемью различными ориентациями, разными уровнями крутизны и разными высотами - отрезками по 300 метров".

ClimSnow может моделировать различные климатические сценарии - с искусственным снегом и без него, что жизненно важно для обоснования стратегических инвестиций, которые окупаются десятилетиями.

Седрик Фермон, гендиректор компании Горнолыжные станции Дрома, Франция: "Будем ли мы двигаться к консолидации нашей деятельности, то есть к стабилизации и защите снежного покрова или просто оставим все как есть и пойдем в другом направлении? Это вопрос, на который сегодня могут ответить климатологи".

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К счастью, некоторые виды активного отдыха в горах, например, катание на собачьих упряжках, устойчивы к последствиям изменения климата. Когда нет снега, сани оснащаются колесами, а собаки готовы резвиться в любую погоду.

Максим Аллар, погонщик собачьей упряжки:"Мы можем адаптировать все виды деятельности. Мы можем предложить занятия круглый год на колесах, санях, коньках или пешком".

Больше узнать о приложении ClimSnow и о том, как и почему "Коперник" изменил свой учетный период, а также посмотреть фотогалерею о нешей поездке в Альпы вы можете на нашей странице euronews.com