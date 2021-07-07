Отпуск под знаком "дельты"

"Дельта" путает карты отпускникам: из-за распространения этого высокотрансмиссивного штамма в испанской Каталонии возвращают снятые недавно ограничения. Начиная с ближайших выходных, ночные заведения смогут принимать гостей исключительно на открытом воздухе, а на мероприятия с участием более 500 человек потребуется либо отрицательный тест, либо справка о вакцинации. Наш собеседник, владелец ночного клуба, огорчен: "Все холодильники мы загрузили, наши поставщики в пути, в соцсетях размещена реклама. То есть механизм работает, и вот нам говорят: с такого-то дня закрывайтесь, причем безо всякой помощи со стороны властей. Закрывайтесь без разговоров - и все!"

Греция также фиксируется рост еженедельного числа заражений - и это после многих недель уверенного снижения, что и привело к отменен ряда ограничений. На сегодня в стране привиты без малого 40% населения. Медики указывают, что среди новой волны зараженных много молодежи, которая, как считается, меньше подвержена тяжелым формам ковида.

Жители и гости Стамбула тем временем наслаждаются долгожданной свободой: с 1 июля турецкие власти сняли ограничения. Правда, сразу после этого в трех провинциях страны были зафиксированы единичные случаи заражения дельта-штамма. Их мало, и власти пока только контролируют ситуацию.