Итальянские склоны снова рады лыжникам

Итальянские склоны снова рады лыжникамКомментарии
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После почти двухлетнего перерыва итальянские склоны снова открыты для любителей горнолыжного отдыха.
Словно по команде, накануне здесь выпал снег, покрыв склоны План-де-Коронес в южно-тирольском городке Сан-Виджилио-ди-Мареббе.
Изрядно соскучившиеся по скоростным спускам лыжники, в основном итальянцы, не скрывали своей радости.
Соблюдая все меры предосторожности, сеть горнолыжных курортов Доломитов предлагает туристам ски-пассы с интегрированными "зелеными пропусками".
И опасения местных курортов объяснимы. Соседняя Австрия уже ввела локдаун из-за всплеска заболеваний.
В то время как в граничащей с ней итальянской провинции Больцано - самый низкий по стране уровень вакцинации среди населения.