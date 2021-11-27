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Италия

Итальянские склоны снова рады лыжникам

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 Ольга Кепински
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Лыжница на склоне План-де-Коронес, Италия
Лыжница на склоне План-де-Коронес, Италия   -   Авторское право  Luca Bruno/AP

После почти двухлетнего перерыва итальянские склоны снова открыты для любителей горнолыжного отдыха.

Словно по команде, накануне здесь выпал снег, покрыв склоны План-де-Коронес в южно-тирольском городке Сан-Виджилио-ди-Мареббе.

Изрядно соскучившиеся по скоростным спускам лыжники, в основном итальянцы, не скрывали своей радости.

"У меня мурашки по спине, мы покинули склоны в ту самую знаменитую дату 8 марта 2020 года, спеша в Рим, потому что надвигался локдаун. Прошло почти два года, и мы очень счастливы, эмоции переполняют
Моника Мелони
лыжница

Соблюдая все меры предосторожности, сеть горнолыжных курортов Доломитов предлагает туристам ски-пассы с интегрированными "зелеными пропусками".

Главное - использовать то оружие, которое у нас есть: вакцинироваться, соблюдать правила, использовать грин-пасс со всем его потенциалом, и я думаю, что так мы вероятно сможем избежать локдауна в этом сезоне. Но мы все осознаем, что это может произойти, и если это случится, то мало не покажется
Зено Кастлунгер
вице-президент Dolomiti Superski

И опасения местных курортов объяснимы. Соседняя Австрия уже ввела локдаун из-за всплеска заболеваний.

В то время как в граничащей с ней итальянской провинции Больцано - самый низкий по стране уровень вакцинации среди населения.