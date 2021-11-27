Итальянские склоны снова рады лыжникам

Главное - использовать то оружие, которое у нас есть: вакцинироваться, соблюдать правила, использовать грин-пасс со всем его потенциалом, и я думаю, что так мы вероятно сможем избежать локдауна в этом сезоне. Но мы все осознаем, что это может произойти, и если это случится, то мало не покажется