Первые лыжники на французских склонах

Спустя почти два года лыжники вернулись на французские склоны.

Первыми открылись трассы в Валь-Торанс в Савойе и Порте-Пюйморенс в Восточных Пиренеях.

После провального прошлого сезона французские горнолыжные курорты делают ставку на новый, несмотря на введенные ограничения — на подъемниках лыжники должны носить защитные маски.

Франция, сразу после США и Австрии, считается самым популярным горнолыжным направлением в мире.