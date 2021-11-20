Первые лыжники на французских склонах

Первые лыжники на французских склонахКомментарии
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Спустя почти два года лыжники вернулись на французские склоны.
Первыми открылись трассы в Валь-Торанс в Савойе и Порте-Пюйморенс в Восточных Пиренеях.
После провального прошлого сезона французские горнолыжные курорты делают ставку на новый, несмотря на введенные ограничения — на подъемниках лыжники должны носить защитные маски.
Франция, сразу после США и Австрии, считается самым популярным горнолыжным направлением в мире.