Мадагаскар столкнулся с самой сильной за последние десять лет засухой, заявили представители Всемирной продовольственной программы. Сотрудники организации возят еду жителям южных деревень, которые иногда, за неимением ничего другого, вынуждены питаться одной морской водой, потому что засуха уничтожила урожай.
"Если я не могу попрошайничать в соседнем селе, то нам приходится копать вот этот песок, и мы не уверены, что что-нибудь найдем. Если ничего не получится обнаружить, то мы будем пить морскую воду. Для здоровья это плохо, но у нас нет другого выбора", — рассказывает местная жительница.
Сейчас Всемирная продовольственная программа оказывает поддержку полумиллиону жителей южных районов Мадагаскара, оставшихся без еды.
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