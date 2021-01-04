Регионы ЕС связали велодорожками

Устойчивое развитие и региональная сплоченность благодаря велосипедам - таков смысл проекта Ederbidea. трансграничного велосипедного маршрута, соединяющего Атлантические Пиренеи с испанской Страной Басков и Наваррой. Начинание позволит уменьшить трафик и улучшить спортивную форму туристов.

Байонна - одна из является одной из отправных точек Еderbidea, уникального трансграничного велосипедного маршрута, соединяющего Атлантические Пиренеи с Гипускоа в Стране Басков и Наваррой. Маршрут, протянувшийся более чем на 200 километров, удовлетворяет потребности тех, кто готов перемещаться на велосипеде.

Рафаэль Лефорестье, велосипедист, рассказывает: "Я беру велосипед, чтобы в выходные кататься с девушкой между Биаррицем, Байонной, Англетом, а в течение недели езжу на нем на деловые встречи в Байонне".

Поощрение езды на велосипеде - способ уменьшить автомобильный трафик в регионе, особенно летом, когда здесь много туристов. Сабина Эчеверри, менеджер проекта от Франции, рассказывает: "Одна из задач Ederbidea - развитие мобильности в повседневной жизни с учетом активного автомобильного потока летом. Цель - предложить и местным жителям, и туристам, приезжающим на нашу территорию, альтернативный способ перемещения - на велосипеде".

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В рамках проекта проложены 240 км велосипедных дорожек. Общий бюджет программы - 9,4 миллионов евро, из которых 65% финансируется по линии Европейской политики сплочения.

У этой инициативы есть еще одно устойчивое измерение. Во французском городе Андай работает веломастерская Recycl'arte. Проект основан на принципах вторичной переработки, волонтерства и солидарности. В мастерской вам помогут собрать велосипед из запчастей или починить имеющийся.

Клэр Дютрило координирует мастерскую. "В мастерских, основанных на принципах солидарности, мы учимся быть независимыми, - рассказывает она. - Сам по себе велосипед - это объект low tech, его легко починить, обновить. К нам со своими велосипедами приходят очень разные люди, завязывается интенсивный и интересный обмен. Мы понимаем, что вот так, сообща, мы знаем больше".

По другую сторону границы, в Наварре, по линии проекта построены велодорожки, а также мосты и туннели. Проект стал ключевым звеном в трассе EuroVelo1, этот веломаршрут протяженностью 8 тысяч километров связывает Норвегию с Португалией, проходя недалеко от Памплоны.

Майтена Эзкутари, директор по туризму, торговле и потреблению в муниципалитете Наварры, рассказывает: "Сейчас у нас проложены 67 км дорожек, которые не только формируют маршрут сами по себе, но и связывают регионы и страны. Я считаю, что езда на велосипеде - это, в числе прочего, такой slow-стиль знакомства людей, необычный формат путешествий, открытия для себя новых мест".

Этот маршрут между Францией и Испанией, обещает открытия, которые стоят того чтобы крутить педали. Ederbidea на языке басков означает "красивый путь", и он ждет всех желающих.