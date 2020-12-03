Адольф Гитлер выиграл муниципальные выборы в Намибии

Победителем муниципальных выборов на севере Намибии стал кандидат с необычным для современных европейцев именем — Адольф Гитлер Уунона. В среду он принёс присягу на Конституции республики.

54-летний политик избрался от партии SWAPO в поселении Омпунджа, окружённом засушливой кустарниковой саванной. Это примерно в 15 км от административного центра области Ошана. По данным избирательной комиссии, Адольф Гитлер Уунона получил 84,88% голосов.

Победа кандидата с таким именем вызвала большой интерес прежде всего у немецких СМИ, а BILD удалось поговорить с политиком. Уунона рассказал, что так его назвал отец. Будучи ребёнком, Адольф Гитлер не испытывал никаких проблем и не считал своё имя необычным. Лишь спустя годы он узнал о лидере нацистской Германии, но не захотел менять документы. «Это же не значит, что я жажду поработить мир», — объяснял Уунона.

Карточка кандидата на портале выборов 2020 Избирательная комиссия Намибии

Стали известны и бытовые подробности жизни намибийского политика. Родные и близкие зовут его просто Адольфом — это распространённое имя в стране, которая когда-то была колонией Германии. Немецкий признан одним из национальных языков Намибии. Гитлер — второе имя Ууноны. Политик старался не использовать его в своей избирательной кампании, хотя оно и не могло не войти в официальные документы.