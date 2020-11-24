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Швейцария

В Лугано жительница Швейцарии напала с ножом на посетителей магазина

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 Мария Горковская
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В Лугано жительница Швейцарии напала с ножом на посетителей магазина
Авторское право  Pablo Gianinazzi/AP
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В Лугано 28-летняя жительница Швейцарии ранила ножом двух посетительниц торгового центра. По словам очевидцев, которые и задержали женщину до приезда полиции, во время нападения она несколько раз прокричала о своей принадлежности к террористической организации ИГИЛ. Правоохранители проверяют данную информацию.

Злоумышленница была ранее известна спецслужбам как радикальная исламистка. Федеральная полиция не исключает, что речь идет о первом в италоязычном кантоне Тичино теракте. Сообщается, что одна из пострадавших получила тяжелые травмы, но сейчас ее жизнь вне опасности. Возбуждено уголовное дело.