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"Часы и чудеса 2025": в Женеве открылся ведущий форум часового искусства
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Видео. В Женеве открылся форум часового искусства "Часы и чудеса 2025"

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Внимание ценителей часового искусства и профессионалов индустрии со всего мира в эти дни приковано к швейцарской Женеве

В Женеве во вторник, 1 апреля, начал свою работу престижный салон "Часы и чудеса", ведущий форум представителей часовой индустрии мира. В выставке 2025 года принимает участие рекордное количество брендов - 60.

В течение четырех дней звездные посланники крупнейших компаний представляют новые коллекции и невиданные ранее экземпляры международным ритейлерам и журналистам.

В последующие три дня зона женевский выставочный центр Palexpo будет открыт для широкой публики. Молодые посетители смогут принять участие в часовых и ювелирных мастер-классах, а также познакомиться с программами обучения для будущих часовщиков.

Как и каждый год, параллельно проводится ряд мероприятий в магазинах, кинотеатрах и книжных магазинах Женевы. В прошлом году мировая столица часового искусства приняла около 49 000 профессионалов и энтузиастов часового дела.

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