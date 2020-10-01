Немецкая полиция сообщила, что французскому альпинисту Алену Роберу грозит уголовное дело и штраф за то, что он взошел в четверг на одно из самых высоких зданий Франкфурта.
Робер, известный как "Французский Человек-паук" за его смелые восхождения, поднялся на вершину железнодорожной компании Deutsche Bahn высотой 166 метров в финансовой столице Германии. Он был одет в серебряный костюм и ковбойские сапоги.
Представитель полиции Франкфурта Томас Хёллербах сообщил Associated Press, что, спустившись, Робер столкнулся с тройной проблемой.
Во-первых, компания Deutsche Bahn подала на него уголовное дело за вторжение. Во-вторых, от него могут потребоваться оплатить стоимость полицейской операции по охране территории во время восхождения. Наконец, дрон, который команда Робера использовала для фотографирования, не имел необходимого разрешения, и это сулит французу ещё один штраф.
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