Вооружённые силы США в ночь на понедельник нанесли новую серию ударов по территории Ирана на фоне очередного всплеска боевых действий, который ставит под угрозу временное соглашение Вашингтона и Тегерана о прекращении войны.

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Как сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети X, последний залп начался в воскресенье в 21:00 по Гринвичу и последовал за примерно 140 ударами, нанесёнными предыдущей ночью.

По данным CENTCOM, удары пришлись по «десяткам целей», включая «иранские военные системы ПВО, прибрежные радиолокационные станции, объекты ракетных и беспилотных средств, а также малые суда».

Там уточнили, что целью операции было «ослабить возможности Ирана продолжать атаки на международное судоходство через Ормузский пролив».

Иранские государственные СМИ сообщили об ударах США по обширным районам на юге и западе страны — включая остров Кешм и портовый город Бендер-Аббас у пролива, а также провинцию Хузестан на границе с Ираком.

Также сообщалось об ударах по острову Фарур к востоку от Кешма в Персидском заливе. По их данным, погиб сотрудник телекоммуникационной службы, ещё двое получили ранения.

«В результате нападения американского врага утром в понедельник... один человек погиб, ещё четверо были ранены», — передало официальное агентство IRNA.

Позже агентство сообщило, что Корпус стражей исламской революции нанёс удары по Иордании, Бахрейну и Кувейту.

В воскресенье власти Кувейта заявили, что три сухопутных пограничных поста на севере страны были повреждены в результате атаки, а морская буровая платформа «стала целью враждебного беспилотника». Один человек был ранен.

В понедельник в Бахрейне вновь прозвучали сирены воздушной тревоги, сообщило министерство внутренних дел, призвав жителей укрыться после новых атак на островное государство на фоне ударов Ирана по интересам США в Персидском заливе.

«Включена сирена воздушной тревоги... граждан и резидентов призывают сохранять спокойствие и проследовать в ближайшее безопасное место», — говорится в сообщении министерства в X.

Новый виток боевых действий последовал за атакой Ирана ранним утром воскресенья на торговое судно в Ормузском проливе: экипажу пришлось покинуть борт после того, как судно охватил пожар.

После этого Корпус стражей исламской революции заявил, что, по данным IRNA, «Ормузский пролив будет закрыт до особого распоряжения и до прекращения американского вмешательства в этом регионе».

CENTCOM, напротив, заявил в X, что пролив «открыт для всех судов, имеющих право на законный проход».

Командование подчеркнуло, что американские силы «развёрнуты и готовы обеспечить» свободу судоходства, добавив: «Иран не контролирует пролив. Движение судов продолжается».