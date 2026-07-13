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Официальное число жертв землетрясения приблизилось к 4500, о пропавших без вести данных нет

Семья Нуньес ищет родственника среди обломков здания, обрушившегося из-за землетрясений в Ла-Гуайре, Венесуэла, в четверг 9 июля 2026 года.
Семья Нуньес ищет родственника среди обломков здания, разрушенного из-за землетрясений в Ла-Гуайре, Венесуэла, в четверг, 9 июля 2026 года. Авторское право  AP Photo/Ariana Cubillos
Авторское право AP Photo/Ariana Cubillos
By Marina Neila & Ирина Шелудкова
Опубликовано
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С момента землетрясения были зафиксированы более 1200 афтершоков, в зоне бедствия остаются более 31 800 сотрудников сил безопасности и тысячи добровольцев, которые помогают в спасательных операциях и распределении продовольствия, воды и предметов первой необходимости в разрушенных районах.

Официальное число погибших в результате двойного землетрясения, потрясшего Венесуэлу 24 июня, составляет 4490 человек. Более 200 тел были найдены за последние сутки.

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Правительство Венесуэлы по‑прежнему не сообщает официальное число пропавших без вести.

Председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес сообщил, что 315 тел остаются неопознанными, и заявил, что данные о пропавших без вести не будут озвучены до получения проверенной информации.

Поисковые работы и разбор завалов продолжаются, особенно в наиболее пострадавших районах штата Ла-Гуайра.

По официальным данным, число раненых остается на уровне 16 740, а 17 907 человек лишились жилья. Кроме того, около 19 000 тысяч пострадавших все еще размещены в 94 временных лагерях, а тысячи семей продолжают получать гуманитарную помощь.

Пострадавшие от землетрясений выстраиваются в очередь за гуманитарной помощью из США в Ла-Гуайре, Венесуэла, в четверг, 9 июля 2026 года.
Пострадавшие от землетрясений выстраиваются в очередь за гуманитарной помощью из США в Ла-Гуайре, Венесуэла, в четверг, 9 июля 2026 года. Фото AP/Ariana Cubillos

С момента землетрясения было зафиксировано 1 203 афтершока, в зоне бедствия остаются более 31 800 сотрудников сил безопасности и тысячи добровольцев, которые помогают в спасательных операциях и распределении продовольствия, воды и предметов первой необходимости в разрушенных районах.

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