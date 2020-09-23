Послы культуры России

Октябрьская революция, почти шестилетняя гражданская война: на этом фоне в 20-е годы прошлого века из России начался массовый отток граждан. Речь идет о миллионе с лишним эмигрантов первой волны. Из них 50 тысяч осели во Франции.

"Белая эмиграция" привнесла на Запад беспрецедентный художественный импульс. После революции Париж стал новым домом для Ивана Бунина. Прозаик, поэт, переводчик, он олицетворял художественные традиции Достоевского и Толстого. Для Бунина связь с родиной - в том числе через язык, общение с соотечественниками - оставалась мощным источником вдохновения.

Единомышленников писатель нередко встречал в облюбованном эмигрантами кафе La Coupole. В 1933 году Бунин станет первым русским, получившим Нобелевскую премию по литературе.

Анна Лушенкова Фосколо, доцент Лионского университета, эксперт по творчеству Бунина, рассказывает: "В одном из своих романов, он называется "В Париже", Бунин упоминает кафе La Coupole, и именно здесь его герои проводят романтический вечер. Мы знаем, что русские писатели до Бунина - Толстой, Достоевский - были чрезвычайно популярны во Франции и в других странах. Присуждение этой премии означало подъем русской литературы, ее признание за рубежом. Думаю, что за годы эмиграции творчество Бунина приобрело новые черты. В его произведениях очень важна тема ностальгии, русская тематика в целом".

Еще одна легендарная фигура русской эмиграции - Сергей Дягилев, прославивший русский балет на весь мир. Планета рукоплескала безупречной технике танцоров его антрепризы, уникальным художественным решениям, которые Дягилев искал и находил через вдохновляющее партнерство с современниками - Пикассо, Шанель, Стравинским....

"Русские сезоны" Дягилева не забыты и сегодня. В парижском театре Шайо ставят спектакль Voila La Femme. Этот современный танцевальный перформанс - дань памяти Брониславе Нижинской, танцовщище и хореографу "Русского балета".

Дидье Дешам, директор театра Шайо, рассказывает: "Тогда они сумели создать новый стиль хореографии, который полностью изменил сценическое присутствие артистов, динамику танца, энергию каждого жеста, все это было совершенно новаторским. И сегодня это вызывает огромный интерес у хореографов. Дягилев со своей невероятно популярной балетной компанией ставил спектакли, после которых у людей менялся взгляд на мир".

Сегодняшние российские художники поддерживают и развивают заданные столетие назад высочайшие стандарты в искусстве. Юбилей первой волны русской эмиграции - особая дата и для агентства Россотрудничество, которое занимается продвижением российской культуры на международной арене. Глава ведомства Евгений Примаков отмечает: "Очень здорово, когда люди узнают русскую, российскую культуру через ее динамичные, современные проявления, а не только через классику. Культура - это всегда диалог, обмен идеями, это обмен ценностями. Я вижу роль Россотрдничества в качестве органа коммуникации, фасилитации".

Юрий Башмет, дирижер и альтист, живет в Москве, но дает концерты по всему миру. Как музыкант оценивает влияние российской исполнительской и композиторской школы за рубежом? "Я думаю, влияние огромно, - признается Башмет. - Запад получил от нас невероятную энергию, молодую энергию! Мы моложе как нация и предложить мы можем душу. И призываем к этому весь мир!"

Первая волна русской эмиграции дала толчок интенсивному творческому обмену на сто с лишним лет. Российские художники и сегодня продолжают знакомить мир с богатой культурой своей родины.