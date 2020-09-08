Мария Колесникова задержана на границе

Информацию о задержании Марии Колесниковой официально подтвердил Госпогранкомитет республики Беларусь, об этом сообщает "Интерфакс".

Агентству стало известно, что два других члена Координационного совета по трансферу власти - Антон Родненков и Иван Кравцов - перешли границу через автодорожный международный пункт пропуска "Александровка" страну и оказались, как подчеркивается, на территории Украины.

Мария Колесникова в этот момент была задержана.

⚡️ Щодо перетину українського кордону громадянами Республіки Білорусь ❗ Сьогодні низка ЗМІ поширили інформацію з... Publiée par Державна прикордонна служба України sur Lundi 7 septembre 2020 Сообщение украинской погранслужбы о прибытии Кравцова и Родненкова

Сутки назад в центре Минска люди в штатском затолкали Колесникову в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении.

Вот что заявил адвокат Марии Колесниковой Илья Салей: "Мы связывались с КГБ, мы пытались получить информацию в полиции, у нас нет никаких сведений о ее местонахождении".

Обеспокоенность судьбой одной из лидеров белорусского протеста выразили многие европейские политики, в том числе глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас, который потребовал немедленных разъяснений о происшедшем .

Протесты в стране продолжаются больше месяца, они связаны с несогласием с итогами президентских выборов в республики Беларусь, официальный Минск в отношении манифестантов применял и применяет силу.

С действиями режима Лукашенко связывают исчезновения видных политиков, например, Виктора Гончара, бесследно пропавшего в Минске в 99-м году, а также известного журналиста, телеоператора Дмитрия Завадского, похищенного год спустя.

Виктор Гончар, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь, перешедший в оппозицию к Александру Лукашенко. Он бесследно исчез в Минске осенью 1999-го года SERGEI GRITS/Associated Press

#помним 21 год назад в Минске бесследно исчез наш оператор Дмитрий Завадский. Поехал встречать Павел Шеремет (они часто... Publiée par Svetlana Kolosova sur Vendredi 28 août 2020

Сама Колесникова неоднократно заявляла о нежелании уезжать из страны. Такие вопросы ей задавали, в частности, после отъезда в Литву кандидата в президенты Светланы Тихановской.