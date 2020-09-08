Тихановская: "Режим агонизирует"

Официальный Минск не опровергает и не подтверждает заявление оппозиции о том, что Марию Колесникову удерживают белорусские пограничники.

Её похитили в Минске в понедельник. Во вторник появились сообщения, что её привезли на границу с Украиной и пытались насильно выдворить, но она порвала свой паспорт.

Члены Координационного совета Иван Кравцов и Антон Родненков, которые были с Колесниковй, уже находятся в Киеве.

Светлана Тихановская, экс-кандитат в президенты РБ:

"Мы не получали вестей от Марии Колесниковой уже больше суток. Её похитили. Мы продолжим бороться. Мы побеждаем, наши демонстрации действуют, забастовки действуют. Мы считаем, что режим агонизирует: тот факт, что они похищают людей, говорит о том, что они боятся и не знают, что делать. Мы не сдаёмся и мы победим".

В Минске же заявляют, что оппозиционеры сами хотели покинуть страну. Александр Лукашенко заявил, что будет договариваться с Киевом о выдаче Кравцова и Родненкова. В интервью российским СМИ президент сообщил, что не будет вести переговоров с Координационным советом, поскольку "не знает, кто все эти люди". Предложения Совета он назвал "катастрофой" для страны. Лукашенко допустил, что "немного пересидел" на посту главы государства, но подчеркнул, что не намерен "уходить просто так", поскольку в таком случае его сторонники окажутся в опасности.