"Работа оппозиции продолжится"

В государственном пограничном комитете Беларуси отказываются раскрывать местнохождение одного из лидеров оппозиции Марии Колесниковой. По данным штаба бывшего претендента на пост главы государства Виктора Бабарико, она доставлена в Мозырский погранотряд в Гомельской области. В штабе говорят. что оппозиционное движение продолжит свою деятельность несмотря на задержания сторонников.

"Работа построена таким образом, что как бы власти не препятствовали работе — задержания какие-то необоснованные или репрессии — наша работа будет продолжаться", — заявил в интервью телеканалу Euronews пресс-секретарь штаба Глеб Германчук.

В белорусском правозащитном центре "Весна" заявляют об усилении репрессий в отношении граждан со стороны власти и об участившихся задержаниях по политическим мотивам.

В интервью российским СМИ президент Александр Лукашенко заявил, что его появление с автоматом во время протестов в Минске было "порывом души".

Комментарий политолога Аркадия Дубнова телеканалу Euronews: "На мой взгляд, это свидетельство слабости действующей в Беларуси власти, недальновидности, неготовности понимать ситуацию. И устремление власти, я бы сказал, к силовому подавлению этого протеста и, я боюсь сказать, кровавому выходу из этого столкновения".

Массовые акции протеста против официальных итогов выборов в Беларуси не прекращаются. С момента создания Координационного совета оппозиции его члены подвергаются жесткому давлению со стороны властей.