Экономика еврозоны пережила небывалый спад

Экономика 19 стран еврозоны сократилась на 12,1% в период с апреля по июнь по сравнению с предыдущим кварталом. Этот самый большой спад за всю историю вызвал введением самоизоляцией граждан, закрытием предприятий и снижением потребительских расходов.

Всего за пять месяцев коронавирус уничтожил достигнутое за годы роста. Чем глубже локдаун, тем больше вероятность долгосрочного ущерба общему хозяйству.

Мощная инфекционная вспышка в Испании во втором квартале ликвидировала более миллиона рабочих мест, в основном в сфере услуг и туризма. Но именно эта страна находится среди тех, которым европейский план восстановления предусматривает наибольшую помощь.

И всё же, потеряв 18,5% ВВП Испания может войти в период затяжной рецессии.

Германия, Франция и Италия пережили похожий спад - между 10 и 14%. Ни одна страна еврозоны не избежала пагубного воздействия пандемии.

С конца апреля экономика стран с общей валютой снова начала расти. Последние данные свидетельствуют о постепенном восстановлении розничных продаж и промышленного производства, но это в основном связано с тем, что магазины и фабрики снова открываются, несмотря на риск заражения персонала и клиентов.

«Меры локдауна были значительно ослаблены после мая, - сказал венгерский экономист Жолт Дарваш. - Поэтому мы увидим некоторое восстановление уже в следующем квартале, но боюсь, что оно не будет полным. Возвращение к прежним показателям будет долгим и болезненным. Некоторые секторы будут страдать постоянно в течение многих, многих лет ".

Самая трудная часть этого восстановления должна начаться сейчас. Во-первых, новые вспышки Covid-19, хотя и локальные, заставляют снова закрывать предприятия и учреждения. Во-вторых, рост безработицы, банкротства и ослабления инвестиций усиливают негативные тенденции в экономике и отдаляют переспективу роста ВВП к докризисному уровню.