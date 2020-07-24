Намаз в Айя-Софии

Первый за последние 86 лет намаз прошёл под сводами древнего собора святой Софии в Стамбуле. С 1934 года у христианского храма, превращённого после захвата Константинополя в мечеть, был статус музея. Но 2 июля административный суд признал это решение незаконным.

Призыв к молитве, раздавшийся с пристроенных к собору позже минаретов, зачитал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Несмотря на протесты греческой православной церкви и призывы ЮНЕСКО, он подписал указ о преобразовании музея. Теперь его официальное название - Большая мечеть Айя-София.

Власти Стамбула заявили, что все выделенные для намаза открытые площадки заполнены, и по причине пандемии проход перекрыт. Всем присутствующим раздали воду и текст указа султана Мехмеда Фатиха, в котором говорится о передаче святыни мусульманам до Судного дня.

Айя-София будет открыта для молитв до утра субботы. Старинные фрески с изображением христианских святых на это время скрыли, так как ислам запрещает изображения живых существ.

Собор Святой Софии, основанный византийским императором Юстинианом I, был освящён в 537 году и более тысячи лет оставался самым большим храмом христианского мира. Став музеем, он был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.