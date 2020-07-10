Айя-София: мечеть как политика

Турецкие активисты, которые в течение многих лет боролись за превращение в мечеть собора Святой Софии в Стамбуле, празднуют победу. Они говорят, что именно этот статус "лучше всего отражает идентичность Турции, как преимущественно мусульманской страны". Недавние опросы населения также показали, что большинство турок поддерживали это изменение.
В пятницу высший административный суд страны отменил декрет Кемаля Ататюрка от 1934 года, по которому Айя-София была превращена в музей.
"Как и все наши мечети, Айя-София будет держать свои двери широко открытыми для местных жителей и иностранцев, для мусульман и немусульман", - сказал, подписав соответствующий указ, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган о храме, который был включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Международная организация и Евросоюз выразили глубокое сожаление в связи с тем, что решение о смене статуса было принято без предварительного диалога.
"С превращением собора Святой Софии в мечеть популярность Эрдогана возрастёт на несколько процентов, но это эфемерно, - говорит научный сотрудник вашингтонского Института ближневосточной политики Сонер Чантай. - _А вот ущерб такого преобразования для репутации Турции на мировой арене будет необратимым и весьма значительным".
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Более 1000 лет собор Святой Софии, основанный в VI веке византийским императором Юстинианом Великим, считался самым большим в христианском мире, но после захвата османами Константинополя в 1453 году был переделан в мечеть. Последние 86 лет Айя-София была музеем. Предыдущая попытка вновь превратить её в мечеть была предпринята два года назад. Но тогда Верховный суд Турции эту просьбу отклонил.