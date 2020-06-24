Как в Греции спасают туристическую отрасль

В Греции власти и те, кто работает в индустрии путешествий, начали операцию, название которой "Новый старт туризма".

Стремление тем более понятно и объяснимо, если знать, что четверть ВВП страны - это в том числе и деньги тех, кто приезжает в Грецию отдохнуть, насытиться впечатлениями и посетить знаменитые памятники культуры.

Мария Кианоти, владелица апартаментов: "Нам сказали, что мы обязаны обеспечить соблюдение всех санитарных норм, но это дополнительные и довольно большие расходы".

А вот что думает Вагкелис Катсарас, президент союза отельеров о. Наксос: "Мы очень надеялись, что с открытием границ туристы к нам повалят валом, но мы видим, что приезжих очень мало".

Уменьшение числа путешественников отражается на всех сферах жизни - это чувствуют и фермеры, поскольку на их продукцию у рестораторов падает спрос.

Георгиос Маргаритис, животновод: "Если так и дальше продолжится, и если на то мясо, что я произвожу, не найдется достаточно покупателей, хотя мы уже снизили цены, то я не знаю, чем все это закончится. То же самое, думаю, ожидает и сыроделов".

И хотя план поддержки в том числе и туристической индустрии, представленный Еврокомиссией, был одобрен Европарламентом, по мнению местных властей, этой помощи не будет достаточно, чтобы поддерживать отрасль в жизнеспособном состоянии, считает мэр острова Наксос Димитрис Лианос: "Нас всех ждут большие проблемы, несмотря на то, что государство пообещало не оставлять нас в беде и частично покрыть наши издержки. Когда пляжи Пароса станут вновь многолюдными, предсказать не берется никто.

С острова Парос передает журналист Еuronews Панос Китсикопулос: "Пляжи, что вы видите за моей спиной - одни из красивейших в Греции и в Европе. Но они пусты. Так почему те, кто владеет отелями с видом на море, решили, тем не менее, открыть свои заведения?".

Отвечает Мания Ампатци, президент ассоциации отельеров о. Парос6 "В эти дни мы открываем только самые популярные у туристов отели, мы надеемся, что они окупятся. Мы предоставляем нашим гостям все возможности, чтобы хорошо провести время на нашем острове. Но мы при этом абсолютно отдаем себе отчет в том, что в лучшем случае мы в конце сезона сможем лишь свести концы с концами".

Один из самых знаменитых островов, на котором добывали особый мрамор, Парос смотрит в будущее с осторожным оптимизмом, полагая, что судьба туристической отрасли находится в руках тех, кто в ней работает.