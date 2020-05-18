Греция ждёт гостей

В Греции после двухмесячного карантина возобновили работу более 200 археологических площадок на открытом воздухе с памятниками античных времен, в том числе знаменитый Афинский Акрополь — самая посещаемая достопримечательность страны.

Сотрудники музея под открытым небом в защитных масках встречали гостей, чтобы объяснить им правила посещения — необходимо соблюдать дистанцию в полтора метра.

Говорят посетители:

"Это фантастика, абсолютная красота! Мне так повезло, что я оказался здесь сегодня, посетителей не очень много, памятник вновь открыт и я смог стать частью этого события. Здесь так спокойно".

"В маске ходить не очень приятно, но мы уже привыкли. Выбора не было, пришлось надеть ее и для посещения Акрополя. Людей не очень много. Я потрясена, что можно увидеть Акрополь без посетителей".

На территории Афинского Акопролоя могут находиться 2000 человек одновременно. Поесещение запрещено для больших туристических групп музеи.

Имеющие закрытые помещения, должны возобновить работу 15 июня с аналогичными мерами гигиены. Президент Греции Катерина Сакелларопулу заявила:

"Мы заботимся о сохранности наших уникальных памятников культуры, на которые ежегодно приезжают посмотреть миллионы людей. Мы также принимаем меры, чтобы защитить здоровье наших гостей. Объединившись, мы добьемся успеха".

Министр культуры и спорта Греции Лина Мендони выразила надежду, что туристы вернутся в Грецию: "Наше министерство старается сделать все возможное, чтобы местные и иностранные туристы могли почувствовать себя в безопасности во время посещения наших археологических памятников".

"Греция — безопасное место для отдыха: это обращение властей Греции ко всем жителям Европы, которые сегодня планируют свой летний отпуск. Туризм для Греции — важный источник национального дохода и правительство пытается привлечь как можно больше туристов", — передает из Афин корреспондент Euronews Апостолос Стаикос.