Остров Эвбея накрыла вода: есть жертвы

5 человек стали жертвами наводнения на острове Эвбея - втором по величине в Греции. Среди погибших пожилая пара и 8-месячный ребенок. Еще два человека пропали без вести. Десятки людей были заблокировали в своих домах и автомобилях. Река вырвалась из берегов и затопила часть деревни Политика в 100 км от столицы Афин.

По прогнозу ожидалось 63 мм осадков за 24 часа, а по последним данным, которое у нас имеются, уровень воды превышает 350 мм Никос Хардалиас замминистра гражданской защиты Греции

Власти говорят, что им удалось избежать паники и, следовательно, большего количества жертв.

Если бы мы использовали экстренный номер 112, поднялась бы паника, у нас были бы сотни смертей, у нас 5 погибших, трое утонули при попытке спастись. В подобной ситуации нельзя призывать к эвакуации. Любая эвакуация, а следовательно паника, может стоить сотен человеческих жизней Никос Хардалиас замминистра гражданской защиты Греции

Сильный шторм начался около полуночи. К утру вода уже затопила несколько домов. Молнии стали причиной десятков пожаров. Люди спасались на крышах своих собственных домов.

Автомобильное сообщение с материком через два моста, соединяющих Эвбею с Центральной Грецией, было прервано, в настоящее время работает только паромное сообщение.