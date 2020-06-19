Испания: клубы фламенко просят о помощи

Клубы фламенко, пользующиеся неизменной популярностью у приезжающих в Испанию туристов, просят правительство о помощи. Без нее таблао пропадут. В Мадриде после 32 лет успешной работы закрыл свои двери Casa Patas - известнейший ресторан со сценой для фламенко. Заведение не смогло приспособиться к нормам социального дистанцирования.

Мартин Герреро, владелец Casa Patas: "Совершенно невозможно утраивать шоу фламенко или вечера любой другой музыки, а так же спектакли, когда пустить в зал можно лишь 20% зрителей от их обычного числа. Экономически это просто нереально".

Закрытие Casa Patas - лишь верхушка айсберга, предупреждение и сигнал тревоги всему сектору. "Фламенко под угрозой", - утверждают владельцы клубов.

Мартин Герреро, владелец Casa Patas: "Casa Patas закрывается, другие, что называется впадают в спячку, кто-то обанкротится. Я говорю о том, что многие таблао закроются на несколько месяцев, а то и на годы. Но искусство фламенко будет жить. В этом сомнений нет".

Пока на призыв клубов фламенко кабинет премьера Педро Санчеса не ответил. Но надежда есть. Как подчеркивают владельцы клубов фламенко присвоен статус объекта Всемирного Наследия ЮНЕСКО.