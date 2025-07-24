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3300 мероприятий за 10 дней: фестиваль "Долина искусств" проходит в Венгрии

Биография фестиваля "Долина искусств
Биография фестиваля "Долина искусств Авторское право  Euronews
Авторское право Euronews
By Magyar Ádám
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В 34-й по счёту раз в Венгрии устраивают крупнейший в стране арт-фестиваль "Долина искусств". Несколько подобных форумов объявили о своём закрытии. Несмотря на кризис, который переживает индустрия в стране, организаторы уверяют, что "Долине искусств" ничего не угрожает

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Больше 3300 мероприятий значатся в программе крупнейшего арт-фестиваля в Венгрии "Долина искусств", проходящего в 34-й по счёту раз. На десять дней небольшие деревни у северного побережья озера Балатон превратились в гигантское арт-пространство. Там устраивают театральные спектакли, концерты, выставки, мастер-классы.

"Здесь много людей, я вижу, что всё аккуратно и чисто. И есть дисциплина. Люди дисциплинированы, они спокойно гуляют, приветливы друг с другом, не мусорят. Это хорошо организованный фестиваль", - говорит посетитель журналисту Euronews.

"В других местах я часто сталкивался с более агрессивной толпой. Здесь я могу спокойно наслаждаться жизнью", - вторит ещё один зритель.

В течение дня мероприятия непрерывно проходят на более чем 15 площадках. А вечером главным развлечением становится музыка. В ближайшие дни на главной сцене выступят 30Y, Carson Coma и Beton.Hofi.

В этом году несколько венгерских фестивалей объявили о своём закрытии: о кризисе индустрии в стране говорят не первый год. Но "Долине искусств", по словам организаторов, ничего не угрожает.

"Мы работаем круглый год не для того, чтобы приносить кому-то прибыль. Всё, что мы получим, будет вложено в проведение следующего фестиваля, поскольку мы - некоммерческое предприятие. Кроме того, в последние годы наша база посетителей сильно расширилась. Думаю, это гарантия того, что "Долина искусств" будет существовать ещё много-много лет", - поясняет директор форума Аттила Эрнхафт.

В этом году интерес к фестивалю даже возрос, возможно, благодаря тому, что в Капольче выступила знаменитая британская группа Franz Ferdinand.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

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