Взрыв бензовоза в Тайчжоу

Бензовоз взорвался в субботу на скоростном шоссе на востоке КНР, в районе города Тайчжоу в провинции Чжэцзян, сообщило Центральное телевидение Китая. По последним данным, 9 человек погибли и 112 пострадали. На месте ЧП работают полиция, пожарные, спасатели и медики. Взрывная волна повредила находящиеся поблизости жилые дома и одно предприятие. Причина взрыва выясняется, ведется следствие.
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