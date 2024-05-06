Международная волна протестов антиизраильских студентов охватила докатилась до Италии.
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Видео. Пропалестинские протесты в Болонье: "Это будет студенческая интифада"

Италия получила свой первый "лагерь солидарности" с Газой: в воскресенье десятки студентов установили 20 палаток во внутреннем дворе Болонского университета, одного из старейших в мире. 

Италия получила свой первый "лагерь солидарности" с Газой: в воскресенье десятки студентов установили 20 палаток во внутреннем дворе Болонского университета, одного из старейших в мире. 

"Итальянские власти, да и вообще все западные страны должны прекратить своё пособничество израильскому правительству и преступлениям, которые оно совершает в секторе Газа", – заявил один из участников акции. 

В понедельник к протестам присоединились учащиеся римского университета La Sapienza. Как и в ходе мобилизации, охватившей американские кампусы, левые студенты требуют разорвать сотрудничество с вузами и предприятиями Израиля.

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