Видео. Цистерна с химикатами загорелась на востоке Таиланда

По меньшей мере один человек погиб и четверо пострадали в результате масштабного пожара на промышленной площадке Mab Ta Phut Industrial Estate на востоке Таиланда. Пожар начался в резервуаре для хранения химикатов. Эвакуированы около 400 сотрудников предприятия и местных жителей. Пожар удалось взять под контроль.

По меньшей мере один человек погиб и четверо пострадали в результате масштабного пожара на промышленной площадке Mab Ta Phut Industrial Estate на востоке Таиланда. Пожар начался в резервуаре для хранения химикатов. Эвакуированы около 400 сотрудников предприятия и местных жителей. Пожар удалось взять под контроль.