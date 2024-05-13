Видео. Массовая эвакуация в Харьковской области из-за российского наступления на Волчанск

Тысячи мирных жителей покинули свои дома, после того как российская армия возобновила наземное наступление в Харьковской области Украины, обстреливая города и села из артиллерии.

"Серая зона" в Харьковской области растёт, РФ растягивает линию фронта, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.

Эвакуация гражданского населения из Волчанска продолжается. За несколько дней власти области, правоохранительные органы и волонтеры помогли выехать почти 6 000 человек.

"Нужно выезжать, поскольку враг практически начал уничтожать Волчанск. Бьет и артиллерией, и танками", - заявил Синегубов.

По его словам, в городе остаются около 200 мирных жителей, которых необходимо эвакуировать.

По данным Синегубова, на севере Волчанска идут уличные бои.

"Враг пробует разные тактики прибегает к различным маневрам, конечно, пытается взять в полукольцо или окружить город, но наши силы этому противодействуют... на севере города идут уличные стрелковые бои", - цитирует главу Харьковской области информационное агентство "Интерфакс-Украина".

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию под Волчанском "чрезвычайно сложной".

В сводке МО РФ за 13 мая говорится, что "подразделения группировки войск "Север", улучшили тактическое положение... в районах населенных пунктов Волчанск, Нескучное, Липцы и Веселое Харьковской области".