Видео. Из-за наводнений жители Кении теряют средства к существованию

В Кении продолжаются проливные дожди, страна борется с катастрофическими последствиями наводнения, вызванного непрекращающимся ливнем. Местные жители лишаются средств к существованию. Многие люди оказались не в состоянии вести бизнес, поскольку их помещения оказались под водой.

В Киамбу Чарльз Отиено, владелец автосервиса, пробирается через лужи воды, чтобы обслужить клиентов. Неподалеку Нэнси Наула, мать троих детей, борется с суровой реальностью, оказавшись без крова в результате наводнения.

На прошлой неделе правительство потребовало от тех, кто живет вблизи рек, плотин и других районов, подверженных наводнениям, покинуть дома на фоне проливных дождей, в результате которых за последние недели погибли 238 человек. Правительство намерено снести дома в районах, подверженных наводнениям.