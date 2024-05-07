Видео. Во Вьетнаме отметили 70-летие битвы при Дьенбьенфу

Во Вьетнаме отпраздновали годовщину битвы при Дьенбьенфу, которая состоялась 70 лет назад. Сражение между французской армией и силами Объединенного национального фронта Льен-Вьет продолжалось с 13 марта по 7 мая 1954 года.

Эта битва считается решающим сражением Первой Индокитайской войны, определившим поражение французских колониальных войск в регионе.

Во время битвы под руководством генерала Во Нгуен Зиапа и революционного лидера Хо Ши Мина вьетнамские войска удивили французов артиллерийским обстрелом их крепости в северо-западном горном районе страны.

Торжественная церемония и парад в связи со знаменательной для Вьетнама датой прошли на стадионе Дьенбьенфу. Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь заявил, что "историческая победа стала выдающимся событием не только для вьетнамской революции, но и вдохновением для других стран на восстание против колониализма".

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За парадом наблюдали тысячи людей, в том числе ветераны. Болшинству из них более 90 лет. 94-летний ветеран Нгуен Чунг Зунг сказал, что это мероприятие стало для него возможностью встретиться со своими друзьями, с которыми он вместе сражался в битве при Дьенбьенфу.