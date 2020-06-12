Трамвай в маске

Рабатские водители трамваев решили стать примером для своих сограждан: чтобы побудить их соблюдать предписанные эпидемиологические меры, они одели огромные маски на свои трамваи. и когда они подъезжают к остановке, это сразу же напоминает пассажирам. что в салоне им нужно будет носить свои.

Марокканские власти продлили чрезвычайное положение в области здравоохранения до 10 июля, и обязали носить маски не только в помещении, но и на открытом воздухе в местах скопления людей.