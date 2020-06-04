Авария в Норильске: президент отчитал губернатора Красноярского края

Проверка Росприроднадзора на месте разлива дизельного топлива в Норильске займет около 20 дней. К ликвидации аварии привлекут дополнительные нефтесборные системы и авиацию. К настоящему моменту собрано более 100 тонн загрязненного грунта и топлива.

Российский президент Владимир Путин публично раскритиковал губернатора Красноярского края Александра Усса за запоздалую реакцию на случившееся.

Владимир Путин, президент РФ: "Че доклад-то? И закончил. А чего делать-то? Вы же губернатор! По вашей оценке, что произошло и почему органы власти узнали об этом только через два дня? Мы чего, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из соцсетей, что ли? У вас там все в порядке со здоровьем?"

В Норильске объявлен режим ЧС. В результате разгерметизации одного из резервуаров местной электростанции в почву и близлежащие реки попали более 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Их предельно допустимая концентрация в воде оказалась превышена в десятки тысяч раз. Под угрозой оказались десятки видов рыб: возникшая на поверхности тонкая пленка углеводородов препятствует диффузии кислорода и ведет к их гибели.

Разлив движется к морю.

Александр Лобач, ФГБУ "Морская спасательная служба": "Удаленное место, нет транспорта, дороги, железной дороги. Опять же флот не подогнать сюда какой-то большой, чтобы производить откачку. В этом сложность".

Greenpeace заявляет: разлив нефтепродуктов в Норильске стал первой столь крупной аварией в заполярной Арктике. Последствия сопоставимой по масштабам экологической катастрофы, связанной с крушением танкера Exxon Valdez у берегов Аляски 30 лет назад, можно наблюдать и сегодня.