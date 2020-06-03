Обездоленным выдают продукты и обещают продлить контракты

Пандемия нанесла беспрецедентный удар по мировой экономике, первыми масштабы спада почувствовали самые уязвимые группы населения, те, кто тяжело жил и до санитарного кризиса.

Программа "Реальная экономика" приглашает в Португалию, где местные ассоциации помогают обездоленным с опорой на европейские фонды. Но кто в Европе официально считается обездоленным и почему?

Тест на бедность

Жизнь самых малообеспеченных - это череда ограничений. Вы попадаете в категорию "уязвимых", если не можете :

1 - платить аренду и коммунальные платежи

2 - отапливать должным образом совы дома

3 - регулярно вводить в рацион качественный белок - рыбу, мясо

4- позволить себе недельный отпуск

5 - иметь машину, бытовую технику, телевизор

6 - оплачивать телефон.

Для зачисления в группу риска достаточно 4 условий из 6 перечисленных. В 2019 году более 5,5% населения ЕС жили именно так. Это - 24 миллиона человек!

Прогнозируется, что пандемия коронавируса значительно увеличит армию обездоленных Риск особенно высок для молодежи, людей с низким уровнем образования и семей с одним родителем, особенно если единственный взрослый - женщина.

По итогам прошлого года самый высокий процент обездоленных был зафиксирован в Болгарии (19,9%), Греции (15,9%) и Румынии(12,6%)

Помощь на местах

Европейский фонд помощи наиболее обездоленным (FEAD) был создан для системной поддержки уязвимых слоев населения. Бюджет в почти 4 миллиарда евро предназначен для выделения базовой продовольственной или материальной помощи, организации бесплатного питания...

В Португалии, стране, которая годами боролась с финансовым кризисом, в группе риска по критерию бедности и социальной изоляции находятся свыше 2 миллионов человек. Облегчить участь нуждающихся в Лиссабоне пытается благотворительная ассоциация Casa da Misericordiа. Несмотря на строгий санитарный режим она продолжает раздавать сбалансированные продуктовые наборы для самых обездоленных.

Каждый месяц этим пользуются 1200 семей. Среди получателей - Сандра, бухгалтер, безработная вот уже год: " Для меня помощь очень важна, так как многие вещи я не могу купить сама . К примеру, молоко - его мне не хватает. А теперь у меня есть две шестилитровые упаковки. То, что мне удается сэкономить на еде, я перераспределяю на оплату коммунальных счетов".

Продуктовые наборы, которые получает Сандра, финансируются по линии Европейского фонда помощи обездоленным. В Португалии на поддержку уязвимых групп населения выделяются 177 миллионов евро - это и продукты, и материальная помощь.

Работы у волонтеров прибавляется: МВФ прогнозирует для Португалии удвоение показателя безработицы в 2020 году, речь идет о потере десятков тысяч рабочих мест. Среди получателей продуктов - пара, сама недавно занимавшаяся благотворительностью. В пандемию супруги потеряли 80% дохода. "Единственное, в чем мы можем быть уверены сегодня - это сохранившиеся 20% моего оклада и продуктовые наборы, - говорит женщина на условиях анонимности. - Благодаря продуктовым наборам мы сводим концы с концами".

За недели карантина в ассоциации уже отметили 15-процентное увеличение числа заявок: по наблюдениям волонтеров, больше всего сегодня страдают работники , не имевшие стабильных контрактов.

Координатор проекта Сусанна Феррейра комментирует: "Мы видим самых разных людей, но главным образом среди наших получателей - те, кто в одночасье потерял работу в кризис. Мы ожидаем 50-процентного роста спроса на продуктовые корзины в ближайшее время. Мы сегодня находимся в переходном периоде, стараемся нащупать почву, адаптироваться, наладить логистику, убедиться, что хватит складских помещений. У нашей ассоциации есть своя инфраструктура, запасы, очень помогает партнерство с европейскими фондами - сейчас мы все сообща прилагаем финансовые усилия".

Схемы защиты от бедности

Мы пригласили для разговора о сложившейся в ЕС ситуации президентаФонда европейских прогрессивных исследований Марию Жоао Родригес.

Euronews: "Спад уже наступил, больше всех пострадали молодые люди, а также родители-одиночки.

Какие меры может принять ЕС в краткосрочной и долгосрочной перспективе, чтобы все были защищены?"

Мария Жоао Родригес: "Позвольте мне сосредоточиться на целевой группе,которую вы упомянули - это молодежь. У многих молодых есть работа, но речь идет о малооплачиваемых нестабильных контрактах. Для нас важно убедиться, что краткосрочные контракты молодых сейчас, в кризис, будут продлены.

Еще вы упомянули неполные семьи. Там перед взрослым стоит дилемма - идти на работу и оставлять детей одних дома, либо остаться с детьми, но потерять заработок. Нам необходимо пересмотреть условия увольнения одиноких родителей, чтобы они не столкнулись с этим ужасным выбором!"

Euronews: "А как насчет тысяч работников, не имеющих документов, как насчет сезонных работников, у которых нет возможности обратиться за пособием по безработице?"

Мария Жоао Родригес: "Я приведу вам пример разумной меры, реализованной в Португалии. Там сезонным работникам было предложено встать на учет, зарегистрироваться и так получить доступ к социальной помощи. Как видите, в наших силах преобразовать неофициальную работу без прав в официальную работу с правами. Для меня это - победа: столько работников выиграют! В выигрыше и государство; как только эти люди встанут на учет, они начнут платить налоги, отчислять в социальную кассу".

Euronews: "Как активно обсуждаемый в Ес фонд восстановления поможет самым обездоленным?"

Мария Жоао Родригес: "Мы должны убедиться, что малые и средние предприятия получат прямую финансовую поддержку, чтобы выжить, перезапустить свою деятельность. Мы должны гарантировать повсеместные схемы минимального дохода, чтоб обеспечить универсальную защиту от бедности в ЕС. Эти виды помощи будут эффективны только в том случае, если за ними - не большой объем заемных средств, но и гранты. Я думаю, сегодня настал исторический момент, когда европейцы должны принять важнейшие решения на будущее".