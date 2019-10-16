Бедные европейцы: Евростат обнародовал тревожные данные

Каждый пятый европеец, или 109 миллионов человек, по данным Евростата, рискуют оказаться в социальной изоляции, или в числе бедняков. Речь идет о соответствии как минимум одному из трех критериев: низкий уровень доходов, тяжелые материальные лишения, или проживание в домохозяйстве с низкой занятостью.

Более уязвимыми в этом плане оказались женщины. Европейское статистическое агентство обнародовало результаты исследования в преддверии Международного дня борьбы за ликвидацию нищеты. В докладе подчеркивается, что в каждой стране ЕС свои масштабы проблемы.

Каждый четвертый европеец подвергается риску бедности в семи государствах сообщества. Первые три строчки в этом списке занимают Болгария, Румыния и Греция. Далее следуют Латвия, Литва, Италия и Испания.

Каждый семнадцатый житель Евросоюза находится в тяжелом материальном положении.

Попавшие в эту категорию европейцы не могут вовремя (или вообще) оплачивать счета за квартиру, электричество и газ, поддерживать в доме тепло, не говоря уже о том, чтобы провести недельный отпуск вдали от своего места жительства.

Тревожная статистика по ЕС опубликована всего несколько дней спустя после присуждения Нобелевской премии по экономике. Именно за "экспериментальный подход к снижению глобального уровня бедности" престижной награды удостоились французский экономист Эстер Дюфло, а также американские ученые Абхиджит Банерджи и Майкл Кремер. С ослаблением мирового экономического роста развивающимся странам, указывают эксперты, будет сложнее выбираться из нищеты. Напряженность в сфере торговли усугубляет ситуацию.

По словам главы МВФ Кристалины Георгиевой, необходимо извлекать пользу от торговых отношений, поскольку торговля важна для роста экономики, рынка труда, и снижения уровня бедности.

Стабильные доходы от торговли и экспорта пополняют казну и улучшают финансовое положение стран. Эти средства могут пойти на развитие инфраструктуры, так называемого человеческого капитала, образование, здравоохранение, а также на создание новых рабочих мест, что крайне важно для искоренения нищеты.