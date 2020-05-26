Кризис рискует затянуться - ЕЦБ

Пандемия коронавируса поставила Европу на грань тяжелого кризиса, выход из которого обещает быть долгим. Об этом говорится в распространенном во вторник майском отчете Европейского центробанка.

Как отмечается в документе, "глобальная экономика и экономика еврозоны столкнулись с одним из самых быстрых и тяжелых спадов". Сколько потребуется времени для восстановления - неизвестно. Все будет зависеть от "эффективности мер бюджетно-налоговой и кредитной политики в каждой отдельной стране".

Глава ЕЦБ Кристин Лагард считает, что предложенный Германией и Францией фонд восстановления европейской экономики общим объемом в 500 млрд евро позволит предоставлять помощь наиболее пострадавшим от пандемии странам Европы. Однако его одобрение обещает быть непростым, поскольку ряд стран Северной Европы, в которых последствия эпидемии были весьма умеренными в отличие от южных соседей, уже выразили свое несогласие и не хотят платить.

Касаясь развития ситуации в еврозоне в условиях пандемии коронавируса, Лагард отметила, что экономика ЕС, согласно различным прогнозам ЕЦБ, в текущем году столкнется с серьезной рецессией. Она подчеркнула, что ВВП зоны евро может сократиться на 5-12% - это плата за простой экономики во время карантина.

Причем речь идет лишь о предварительных оценках. Многое будет зависеть от того, в какой ситуации Европа окажется осенью и по какому сценарию будет развиваться эпидемия.

Вопреки надеждам экспертов, рассчитывать на рост потребления товаров в еврозоне не приходится - это связано и с падением реальных доходов населения, и с другими сопутствующими рисками, в виде безработицы, говорится в отчете ЕЦБ.