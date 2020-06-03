При выходе Евросоюза из кризиса растёт риск коррупции

В прошлом году в Праге происходили массовые демонстрации с призывами к отставке чешского премьер-министра по обвинению в коррупции. На улицах Варшавы тысячи поляков требовали независимости судей. В других восточноевропейских странах высокопоставленных чиновников уличали в злоупотреблении фондами ЕС.

Антикоррупционный орган Совета Европы GRECO заявил в своём ежегодном докладе, что ситуация с тех пор немного улучшилась, но ещё многое предстоит сделать. Как обычно, он подготовил рекомендации о том, что нужно и чего не нужно делать.

«Две проблемы по-прежнему вызывают озабоченность, - сказал генеральный секретарь GRECO Джанлука Эспозито. - Одна - это то, что депутаты национальных парламентов выполняют всего 26-27 процентов рекомендаций, что очень мало. Это объясняет низкий уровень общественного доверия. Вторая тенденция, которую мы наблюдаем, - это продолжение негативного изменения независимости судебной системы в некоторых странах-членах ».

Сейчас Еврокомиссия предлагает потратить на восстановления Евросоюза 750 млрд евро. Есть опасность нецелевого использования части этого фонда.

Либеральный евродепутат из Венгрии Каталин Чеа хочет создать черный список европейских компаний, которые были осуждены за коррупцию, и запретить им участвовать в союзных тендерах на 5 лет.

Она также считает, что не должны получать деньги из Брюсселя те страны, которые отказываются участвовать в работе прокуратуры ЕС.

«В своем докладе GRECO просто напоминает, что каждая страна, которая использует фонды ЕС, обязана быть членом Европейской прокуратуры, - сказала Чеа. - В нынешние трудные времена, когда каждый евроцент необходим для нашего экономического восстановления и нашей зелёной трансформации, мы не можем допустить, чтобы наши деньги потрачены впустую из-за вредной практики.

В конце этого года должна приступить к своем обязанностям главный прокурор Евросоюза румынка Лаура Кодруца Кёвеши. Ожидает, что под её руководством удастся не допустить разбазаривания средств, выделяемых на преодоление коронавирусного кризиса.