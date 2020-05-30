Ехали медведи на "американских горках"

Медведям можно без маски, потому что они плюшевые: чтобы отпраздновать "посткоронавирусное" открытие, сотрудники парка развлечений в Нидерландах усадили два десятка больших игрушек в вагончики "американских горок". Медведям очень понравилось: они в восторге размахивали лапами и мотали головами. Никто не вывалился.