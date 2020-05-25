Концерт в кузове грузовика

Передвижной концерт для поддержания настроения граждан, которые в условиях карантина не могут как следует отпраздновать окончание Рамадана, устроили в турецком муниципалитете Аскарай ( регион Центральная Анатолия). Открытый грузовик с группой музыкантов в кузове проехал по улицам города на радость жителям, которые не могли покинуть свои дома. Музыканты играли и размахивали флагами. Люди рукоплескали им из окон и с балконов.