Концерт в кузове грузовика

Передвижной концерт для поддержания настроения граждан, которые в условиях карантина не могут как следует отпраздновать окончание Рамадана, устроили в турецком муниципалитете Аскарай ( регион Центральная Анатолия). Открытый грузовик с группой музыкантов в кузове проехал по улицам города на радость жителям, которые не могли покинуть свои дома. Музыканты играли и размахивали флагами. Люди рукоплескали им из окон и с балконов.
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