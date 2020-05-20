Соблюдай дистанцию: на нью-йоркских газонах появились странные круги

На газонах одного из бруклинских парков появились странные круги диаметром в 2,5 метра. Это "таинственное послание" не для уфологов, а для всех жителей Нью-Йорка. Так местные власти решили помочь американцам соблюдать необходимую в связи с эпидемией коронавируса социальную дистанцию. Около недели назад в город, наконец, пришла весна. И толпы отдыхающих ринулись на природу, забыв о рекомендациях национального Минздрава и ВОЗ. Теперь устроить пикник или заняться спортом можно, не опасаясь за свое здоровье. С начала эпидемии в городе зафиксировано более 193 тыс. случаев заболевания коронавирусом, свыше 15,5 тыс. заразившихся умерли.
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