Видео. ИИ-роботы в Токио демонстрируют технологии будущего

Роботы с искусственным интеллектом привлекают толпы посетителей на крупной выставке в Токио, где более 670 компаний и исследовательских групп собрались, чтобы показать новейшие разработки в области робототехники.

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На стенде Kawasaki Heavy Industries новый гуманоидный робот с помощью дистанционного управления потушил учебный пожар и спас игрушечную кошку, давая посетителям представление о будущей работе при чрезвычайных ситуациях.

На фоне стремительного прогресса Китая и США в разработке гуманоидов и роботизированных манипуляторов растут ожидания, что роботы с ИИ смогут брать на себя опасные задачи или смягчать нехватку рабочей силы.

Выставка продлится до субботы.