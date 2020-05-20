Этого бармена не заразить!

В Севилье пиво разливает робот-бармен: механическое устройство называется Beer Cart и выдаёт 200 грамм за 70 евроцентов. Машина работает меньше недели, но посетители уже успели дать ему другое прозвище — "Капитан Крюк", за внешний вид.
Хозяева бара "Безумная цыганка" (La Gitana Loca) купили "Капитана" ещё до пандемии, надеясь, что механическая рука поможет увеличить продажи и ускорить обслуживание (правда, со скоростью у "Биркарта" пока не очень).
Но в посткарантинных условиях незаразный — и незаражаемый — бармен может оказаться не просто развлечением, а очень мудрым решением.
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