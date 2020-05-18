Маска стрижке не помеха

Больше двух месяцев итальянки и итальянцы ждали возможности сделать себе причёску или просто постричься. Наконец в понедельник в стране разрешили открыть парикмахерские и салоны красоты. В первые дни, как и в других странах после карантина, в этих заведениях ожидают огромные очереди.
Стилисты рады бы принять всех, чтобы компенсировать колоссальные убытки времён изоляции, но это по понятным причинам невозможно. Более того, чтобы возобновить работу, необходимо потратить ещё множество денег: на одноразовые маски, перчатки, гели, даже фартуки теперь должны быть одноразовыми. А все эти средства до сих пор в дефиците и потому стоят немало.
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