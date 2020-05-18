Социально дистанцированное объятие

Жительница канадского города Гуэлф, расположенного в провинции Онтарио соскучилась по маме и придумала как обнять её, соблюдая меры социального дистанцирования. Вместе с мужем они создали специальные приспособление из пластика с рукавами для объятий. Оно не сравнится с настоящим теплом родных рук, но после нескольких недель карантина даже такая возможность прикоснуться к маме порадовала Эллис. День матери в Канаде в этом году отметили 10 мая.