Социально дистанцированное объятие

Жительница канадского города Гуэлф, расположенного в провинции Онтарио соскучилась по маме и придумала как обнять её, соблюдая меры социального дистанцирования. Вместе с мужем они создали специальные приспособление из пластика с рукавами для объятий. Оно не сравнится с настоящим теплом родных рук, но после нескольких недель карантина даже такая возможность прикоснуться к маме порадовала Эллис. День матери в Канаде в этом году отметили 10 мая.
Другие No Comment
Месса на автостоянке
Мощное наводнение в Сомали
Маска стрижке не помеха
Потасовка в Законодательном совете Гонконга
Рим: акция протеста владельцев ресторанов
Месса на автостоянке
Мощное наводнение в Сомали
Маска стрижке не помеха
Потасовка в Законодательном совете Гонконга
Рим: акция протеста владельцев ресторанов
Футбол и пустые трибуны
Ухань: массовое тестирование на коронавирус
В Германии сносят АЭС Филиппсбург
В Ватикане дезинфицируют Собор Святого Петра
Испанские медики почтили память коллег, умерших от COVID-19
Морской лев рисует оберег против коронавируса
Болгария: недовольные самоизоляцией протестуют
Во Франции открываются школы
Они погибли в борьбе с коронавирусом
Животные в неволе: история слонят и львицы