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Социально дистанцированное объятие

Жительница канадского города Гуэлф, расположенного в провинции Онтарио соскучилась по маме и придумала как обнять её, соблюдая меры социального дистанцирования. Вместе с мужем они создали специальные приспособление из пластика с рукавами для объятий. Оно не сравнится с настоящим теплом родных рук, но после нескольких недель карантина даже такая возможность прикоснуться к маме порадовала Эллис. День матери в Канаде в этом году отметили 10 мая.

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