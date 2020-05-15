Первыми в ЕС свои границы открыли страны Балтии

15 мая жители стран Балтии первыми в ЕС возобновляют поездки, прерванные еще 17 марта из-за распространения коронавируса.

Соответствующий документ был одобрен кабинетами министров трех республик.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас полагает, что "это означает, что мы доверяем друг другу, и эпидемиологическая ситуация у нас примерно одинаковая".

Договоренность о том, что одновременно три страны откроют границы для своего населения, граждан и тех, кто имеет вид на жительство, была достигнута на встрече глав правительств, состоявшейся еще 6-го мая.

По словам Уги Думписа, главного инфекциониста министерства здравоохранения Латвии, "совместными усилиями нам удалось сдержать распространение заражения и поставить эпидемию под контроль. Мы сумели довольно быстро приспособиться к новым обстоятельствам".

Для туристической индустрии решение Таллина, Риги и Вильнюса - как глоток свежего воздуха.

Но те, кто трудится в этой сфере, смотрят на ситуацию без иллюзий.

Комментарий Янно Ритсберга, директора транспортной компания LuxExpress: "Если мы увидим хотя бы треть пассажиропотока сейчас, в начале этого лета, по сравнению с тем, что мы видели в прошлом году, то это уже для нас станет приятным сюрпризом, мы настроены не слишком оптимистично.

"Если все пойдет нормально, то к этому режиму могут присоединиться спустя короткое время Польша и Финляндия", - передает из Риги журналист Euronews Янис Лайзанс.