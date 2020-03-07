Турция: "Я приехал, а граница закрыта"

Турецкая деревня Караагач расположена в двух километрах от границы с Грецией. Дальше этого населенного пункта полиция журналистов не пускает.

Здесь повсюду заметны мигранты, большинство из них — граждане Афганистана, Пакистана и Ирана. Люди бредут по полям с пожитками в руках. Они говорят, что полиция не мешает им и даже призывает их добраться до границы.

"Я приехал из Ирана и живу в Турции уже два года. В свою страну я вернуться не могу. Там сейчас эпидемия коронавируса и нет работы. Моя семья живет в Великобритании. Нам сказали — приезжайте сюда, граница открыта. Я приехал, но граница закрыта. Я здесь нахожусь уже неделю".

В городе Эдирне и близлежащих районах сотни мигрантов спят прямо на земле,в полях и на улицах, а также на территории автобусной станции. Они рассказали журналистам съемочной группы Euronews, что будут пытаться попасть в Грецию во что бы то ни стало.

"По Идлибу совершают авиаудары российские самолеты. В этой войне принимают участие Иран, а также "Хезболлах" и силы Башара Асада. Они все воют в Идлибе. Жить там стало очень трудно. В Сирии больше невозможно жить", — рассказывает Мохамад из Сирии.

В субботу береговая охрана Турции запретила беженцам осуществлять переправу в страны Европейского союза через Эгейское море.

В ответ на заявления о шантаже со стороны Брюсселя, Анкара обвинила власти ЕС в лицемерии и неспособности осознать чрезвычайное бремя, с которым сталкивается Турция в вопросах миграции, так как на территории страны находится наибольшее количество беженцев в мире.